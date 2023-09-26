26 сентября, 19:07
Кризис в Сирии

Авиация проамериканской коалиции шесть раз создавала опасные ситуации в районе Эт-Танф

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить, также за сутки зафиксировали семь нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки шесть раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции", - отметил Кулить в ходе брифинга.

По словам замруководителя центра, также за сутки было зафиксировано семь нарушений протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, которые связаны с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Кулить добавил, что в идлибской зоне деэскалации за сутки было зафиксировано пять обстрелов позиций правительственных войск Сирии со стороны группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). 

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