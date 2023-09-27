Около 10 тыс. бойцов ВСУ сдались в плен с середины лета с помощью специальной радиоволны

Сдавшихся украинских военнослужащих обеспечивают питанием и необходимой медпомощью, отметил представитель оперативных служб

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 10 тыс. украинских военнослужащих уже сдались в плен, используя радиоволну 149.200 "Волга", которая работает с середины лета. Об этом рассказал ТАСС представитель оперативных служб.

"Сейчас уже более 10 тыс. украинских военных выбрали жизнь и воспользовалось частотой 149.200 "Волга" для того, чтобы сдаться в плен. Пленные накормлены, им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал собеседник агентства, отметив, что эта радиочастота работает на всех направлениях специальной военной операции.

Он уточнил, что в последнее время количество сдающихся в плен растет. Это происходит в том числе благодаря пророссийскому подполью, представители которого размещают информацию о возможности сдачи в плен в зоне проведения специальной военной операции в городах, подконтрольных Вооруженным силам Украины.

"На Работино уже были случаи, когда украинские бойцы выходили на частоту 149.200 "Волга" и сдавались в плен целыми группами", - сообщили в свою очередь ТАСС в Союзе ветеранов СВО.

Радиоволна 149.200, на которую можно выйти с любой цифровой рации, используется, чтобы украинские военнослужащие могли сообщить о своем желании сдаться российским военным. Для этого им необходимо выйти на связь с позывным Волга. Заработал проект с середины лета.