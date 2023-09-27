В Приморье на международных учениях "СМОА плюс" началось боевое слаживание

Участие в мероприятиях по отработке совместных действий принимают около 700 военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие Российской Федерации, стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу "СМОА плюс" приступили к боевому слаживанию подразделений в рамках международных антитеррористических учений в Приморье, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Личный состав мотострелковых подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа, а также органы военного управления стран - участниц учения приступили к проведению комплекса мероприятий по отработке совместных действий. Основной целью боевого слаживания является совершенствование практических навыков военнослужащих для четкого выполнения учебно-боевых задач с учетом особенностей предстоящего условного театра боевых действий и местности", - сообщила пресс-служба.

Этапу боевого слаживания межнациональной группировки войск предшествовали индивидуальная подготовка военнослужащих и организация взаимодействия штабов воинских формирований стран - участниц учений.

К учениям привлекаются органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. Для отработки совместных действий в составе многонациональной группировки войск приглашены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин.

Всего в учениях принимают участие около 700 военнослужащих, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры и другая военная и специальная техника Восточного военного округа.