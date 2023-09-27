В Донецке 129 курсантов института противопожарной службы МЧС России приняли присягу

В мероприятии принял участие начальник главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий по ДНР Алексей Кострубицкий

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. В Донецке 129 курсантов местного института противопожарной службы МЧС России приняли присягу и поклялись быть верными стране. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В девятую годовщину создания МЧС ДНР состоялась торжественная церемония принятия присяги курсантами Донецкого института противопожарной службы МЧС России. 129 будущих офицеров поклялись быть верными своей стране и защищать ее народ. В этот день впервые надели оранжевые береты 32 курсанта как символ причастности к братству спасателей", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в торжественном мероприятии принял участие начальник ГУ МЧС России по ДНР Алексей Кострубицкий. "Вы дали клятву верно и добросовестно служить великой России и выполнять задачи, которые решает наше героическое министерство. «Служу России, служу народу!» - я хочу, чтобы эти слова вы поняли сердцем и соблюдали с честью!", - сказал он, обращаясь к учащимся. Также курсантов поздравил начальник Донецкого института противопожарной службы МЧС России Михаил Кожевников. Он подчеркнул, что знания, умения и навыки, которые они получат в период обучения, станут залогом их успешного профессионального будущего.

Продолжением мероприятия стало проведение церемонии освящения курсантов института, после чего они возложили цветы к монументу мемориального комплекса и почтили минутой молчания память героев, отдавших свою жизнь ради спасения республики. Официальная часть церемонии завершилась прохождением торжественным маршем перед почетными гостями и исполнением гимна института. В завершении для всех присутствующих курсанты Донецкого института подготовили концерт.