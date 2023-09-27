В ЛНР обнаружили гранатомет, патроны и мины в оставленном убежище ВСУ

Боеприпасы переданы в военную комендатуру

ЛУГАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в оставленном убежище Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР) обнаружили гранатомет, 900 патронов, гранаты и мины. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Оставленное убежище украинских боевиков обнаружили военнослужащие Росгвардии в ЛНР. В заброшенном доме найдены гранатомет РШГ-2, 900 патронов к стрелковому оружию, шесть гранат и тротиловых шашек, а также пять мин ОЗМ-72 с комплектами установки. После проверки боеприпасы переданы в военную комендатуру", - сказано в сообщении.

О факте проживания солдат ВСУ в одном из домов в населенном пункте республики росгвардейцы узнали от местной жительницы.