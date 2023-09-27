На Амурском судозаводе спустили на воду малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля"

Основное ударное оружие МРК проекта 22800 - универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс"

МОСКВА / ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Малые ракетные корабли "Ржев" и "Удомля" проекта 22800 "Каракурт" спустили на воду на Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре, передает корреспондент ТАСС.

Церемония спуска на воду прошла на Амурском судостроительном заводе. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На Амурском судостроительном заводе проходит церемония вывода из стапельного цеха двух малых ракетных кораблей проекта 22800 шифр "Каракурт" "Ржев" и "Удомля", - отметили в пресс-службе.

МРК проекта 22800 строятся на четырех предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса - судостроительном заводе "Пелла" (Ленинградская область), АСЗ и двух предприятиях судостроительной корпорации "Ак Барс". Четыре МРК этого проекта переданы ВМФ РФ, строятся еще 12 кораблей.

Основное ударное оружие МРК проекта 22800 - универсальный корабельный стрельбовый комплекс на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" и "Оникс".

Корабли заложили на Амурском судостроительном заводе в июле 2019 года. "Ржев" и "Удомля" являются первыми из серии малых ракетных кораблей, строящихся на предприятии. После завершения строительства они войдут в состав Тихоокеанского флота России.

Они предназначены для того, чтобы вести боевые действия в ближней морской зоне, реках, выполнять определенные задачи и в мирное время. Вооружение включает в себя комплексы ударного и противовоздушного оружия, системы боевого управления, обнаружения, целеуказания, связи.

Открытие памятника

Церемония открытия памятника создателям подводного флота © Юрий Смитюк/ ТАСС

В Комсомольске также открыли памятник создателям подводного флота на Дальнем Востоке. Как сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале, основой памятника стала рубка дизель-электрической подводной лодки Б-439 проекта 877, построенной корабелами завода в 1987 году.

Серию таких подлодок начали строить на предприятия с 1979 года. По 1994 год было построено 15 подлодок этого проекта.