27 сентября, 08:40
Военная операция на Украине

Ганчев заявил, что ВС РФ не дают ВСУ восстановить снабжение через реку Оскол под Харьковом

Российским войскам противостоят в основном мобилизованные, у которых низкий моральный дух, сообщил глава военно-гражданской администрации региона

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские силы пресекают попытки украинской армии восстановить снабжение своей группировки через реку Оскол в Харьковской области. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев.

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"Наши бойцы хорошо продвинулись и закрепились на опорных пунктах, но противник подтягивает новые резервы. Противник активизировался и со стороны применения авиации, и тяжелой артиллерии. Все попытки [украинских военнослужащих] восстановить снабжение через реку Оскол пресекаются", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия-24".

Он добавил, что российским войскам противостоят в основном мобилизованные, у которых низкий моральный дух.

26 сентября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска в ходе спецоперации значительно расширили зону контроля вблизи Синьковки и Петропавловки на купянском направлении. Глава ведомства отметил, что "в результате эффективного огневого поражения Вооруженные силы Украины несут серьезные потери на всей линии боевого соприкосновения".

23 сентября в Минобороны РФ информировали, что за прошедшую неделю ВСУ потеряли на купянском направлении свыше 215 военнослужащих, 6 бронированных машин, 18 автомобилей и 24 орудия полевой артиллерии. 

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