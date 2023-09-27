Бригаду морской пехоты ВМФ удостоили ордена Ушакова

Командующий ЧФ Виктор Соколов заявил, что это первое в истории военно-морского флота соединение, которое получило такую награду

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Подразделение Черноморского флота (ЧФ) - 810-я бригада морской пехоты стала первым в истории военно-морского флота подразделением морской пехоты, удостоенным ордена Ушакова. Об этом сообщил журналистам командующий ЧФ Виктор Соколов.

"Указом президента РФ [Владимира Путина] наша 810-я бригада морской пехоты теперь не только ордена Жукова и гвардейская, но и ордена Ушакова. Первое в истории военно-морского флота соединение морской пехоты, которое удостоено ордена Ушакова", - сказал Соколов.

Ранее в эфире телеканала "Звезда" Соколов сообщил, что Черноморский флот в настоящее время уверенно и успешно выполняет задачи, поставленные перед ним командованием.

Орден Ушакова был учрежден в СССР в 1944 году. После распада СССР орден был сохранен в системе государственных наград Российской Федерации, однако как государственная награда Российской Федерации не имел статута и официального описания до 2010 года. В 2013 и 2015 годах в статут ордена были внесены изменения, позволяющие награждать орденом не только военнослужащих, но объединения, воинские части и корабли Вооруженных сил РФ.