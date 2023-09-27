Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа КТРВ

Министр обороны РФ поставил задачи по выполнению государственного оборонного заказа

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа корпорацией "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ). Совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым министр посетил с инспекцией производственные цеха предприятия, сообщает Минобороны РФ.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил ход выполнения гособоронзаказа на предприятии оборонно-промышленного комплекса "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" в Московской области. Глава российского оборонного ведомства совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проинспектировал производственные цеха предприятия и технологический процесс сборки высокоточных средств поражения", - говорится в сообщении.

Доклад главы КТРВ

Шойгу заслушал доклад главы КТРВ Бориса Обносова по созданию оснащенной управляемыми снарядами РСЗО. "Министр обороны РФ заслушал доклад генерального директора корпорации Бориса Обносова о ходе реализации проекта по созданию высокомобильной реактивной системы залпового огня, оснащенной управляемыми реактивными снарядами с повышенными точностными характеристиками и управляемыми межвидовыми планирующими боеприпасами", - сказали в ведомстве.

"Руководство корпорации представило министру обороны РФ запущенные в серийное производство новейшие образцы вооружения, полученные в рамках оперативной разработки и модернизации высокоточного оружия", - говорится в сообщении.

Глава КТРВ доложил Шойгу о наращивании выпуска высокоточных средств поражения в два раза. "Руководитель корпорации Борис Обносов доложил генералу армии Сергею Шойгу о выполнении поручения министра обороны РФ по наращиванию темпов производства, которые были отданы по итогам проверки в марте 2023 года. За последние полгода объемы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в два, а по отдельным номенклатурам выпускаемой продукции в три с половиной и пять раз", - сообщили в военном ведомстве.

Там отметили, что объемы выпуска изделий возросли за счет модернизации производства, увеличения численности персонала, повышения производительности труда и перехода на рабочий график 24/7.

По словам Обносова, на подмосковное предприятие дополнительно привлекли специалистов с других предприятий с соответствующим профильным образованием. "Сюда приезжают из Оренбурга, из Перми, очень плотная ведется работа с местными учебными заведениями - с техникумами, с центром обучения корпорации. 40 человек выпускников мы за последнее время взяли оттуда", - привели его слова в Минобороны.

Выполнение государственного оборонного заказа

Шойгу поставил задачи КТРВ по выполнению государственного оборонного заказа.

"Глава российского военного ведомства поставил задачи руководству предприятия с учетом замечаний и предложений продолжить выполнение государственного оборонного заказа", - сказали в ведомстве.

Шойгу отметил, что КТРВ разрабатывает в интересах вооруженных сил современные авиационные средства поражения, в том числе относящиеся к номенклатуре высокоточных. "Первые и передовые позиции занимает Корпорация "ТРВ", мы очень надеемся на то, что набранные темпы сохранятся не только в 2024 году, но и по отдельным направлениям они будут увеличены. На сегодняшний день наша совместная работа дает свои результаты, есть у нас и увеличение объема производства, не в процентах, а в разах, и все это крайне востребовано у нас в зоне специальной военной операции", - подчеркнул он.