27 сентября, 10:41

Путин присвоил наименование "гвардейский" 47-му бомбардировочному авиационному полку

Президент также подписал указ о присвоении почетного наименования "гвардейский" 159-му истребительному авиационному полку

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 47-му бомбардировочному авиационному полку почетного наименования "гвардейский". Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов, постановляю присвоить 47-му бомбардировочному авиационному полку почетное наименование "гвардейский", - говорится в документе.

На вооружении 47-го бомбардировочного авиаполка находятся сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Полк базируется в Воронеже.

Также президент РФ подписал указ о присвоении почетного наименования "гвардейский" 159-му истребительному авиационному полку. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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