В Росмолодежи сообщили об участии около 400 бойцов в проекте "Твой герой"

Этот проект "объединяет героев специальной венной операции, направлен на их адаптацию и социализацию, последующее трудоустройство в сферу социальной политики, а также в сферу воспитания молодежи, которое возможно только на личных примерах", пояснила глава агентства Ксения Разуваева

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Около 400 вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО) бойцов вовлечены в проект "Твой герой". Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) Ксения Разуваева, выступая в Госдуме.

Разуваева напомнила, что в декабре был запущен всероссийский проект "Твой герой", который "объединяет героев специальной венной операции, направлен на их адаптацию и социализацию, последующее трудоустройство в сферу социальной политики, а также в сферу воспитания молодежи, которое возможно только на личных примерах".

"В проект "Твой герой" вовлечены уже около 400 вернувшихся из зоны специальной военной операции военнослужащих из 38 регионов нашей страны", - сказала Разуваева.

По ее словам, для участников СВО важно создавать социальные лифты, чтобы вернувшиеся бойцы имели возможность самореализоваться.