27 сентября, 12:17
Военная операция на Украине

Рогозин сообщил об активизации артиллерии ВСУ у Нестерянки и Мирного на Запорожье

По словам сенатора, украинские силы в том числе применяют РСЗО HIMARS

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Украинские войска активизировали артиллерийские удары в районе Нестерянки и Мирного Запорожской области, сообщил ТАСС сенатор от региона, руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. По его словам, ВСУ в том числе применяют реактивные системы залпового огня HIMARS.

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"Сейчас идет мощное огневое воздействие противником на нашу артиллерию. Очень активно они сейчас работают", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах Нестерянка и Мирное, в районе которых работают специалисты военно-технического центра. 

Теги:
Рогозин, Дмитрий ОлеговичУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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