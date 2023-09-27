Рогозин сообщил об активизации артиллерии ВСУ у Нестерянки и Мирного на Запорожье

По словам сенатора, украинские силы в том числе применяют РСЗО HIMARS

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Украинские войска активизировали артиллерийские удары в районе Нестерянки и Мирного Запорожской области, сообщил ТАСС сенатор от региона, руководитель военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин. По его словам, ВСУ в том числе применяют реактивные системы залпового огня HIMARS.

"Сейчас идет мощное огневое воздействие противником на нашу артиллерию. Очень активно они сейчас работают", - сказал Рогозин.

Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах Нестерянка и Мирное, в районе которых работают специалисты военно-технического центра.