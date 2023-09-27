Пушилин сообщил об улучшении позиций ВС РФ в районе Серебрянского лесничества

По словам главы ДНР, российские военнослужащие пресекли попытки ВСУ провести разведку боем на краснолиманском направлении

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Российские силы улучшили свои позиции в районе Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Также были пресечены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) проводить разведку боем на этом направлении, ВСУ отброшены на исходные позиции, сообщил в видеообращении в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

"Краснолиманское направление: фиксируем попытку проводить разведку боем в районе населенных пунктов Торское, Невское, Ямполь. Попытки нивелированы. Противник частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции. С нашей стороны фиксируем улучшение позиций в районе Серебрянского лесничества", - сказал он.