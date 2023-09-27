Пушилин сообщил, что российские силы отбросили ВСУ на южном фланге Артемовска

Российские подразделения также улучшили позиции на северном фланге города в районе населенного пункта Орехово-Василевка

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Российские силы пресекли попытки украинских войск прорвать оборону на южном фланге Артемовска в районе населенных пунктов Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка в ДНР, часть группировки уничтожена. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"Артемовское направление - правый фланг. Фиксируем попытки противника выдавить наши подразделения по рубежу: Андреевка, Курдюмовка, Клещеевка, интересует в первую очередь железная дорога. Противник не добился никакого положительного результата, частично уничтожен, частично отброшен на исходные позиции", - сказал Пушилин.

При этом российские подразделения улучшили позиции на северном фланге Артемовска в районе населенного пункта Орехово-Василевка.