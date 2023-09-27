27 сентября, 14:23
Военная операция на Украине

В Херсонской области заявили, что ВСУ переводят водителей в стрелки

Представитель оперативных служб региона отметил, что украинские войска испытывают нехватку топлива и несут потери

ГЕНИЧЕСК, 27 сентября. /ТАСС/. Водителей Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении приказано перевести в стрелки, поскольку украинские войска испытывают нехватку топлива и понесли потери, сообщил в среду журналистам представитель оперативных служб Херсонской области, сославшись на приказ командира одной из частей ВСУ.

24 сентября он сообщал, что соединения группировки войск "Днепр" уничтожили на херсонском направлении склад горюче-смазочных материалов (ГСМ). Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 19 июля отмечал, что у села Львово под Бериславом также был уничтожен крупнейший армейский склад, который снабжал горючим войска ВСУ на правобережье Днепра.

"Командир части А-7052 (123-я бригада теробороны) приказал переместить весь транспорт в пункты постоянной дислокации, водителей назначить на должность "стрелок" и сдать телефоны", - сказал он.

По его словам, несогласных с приказом водителей поручено отправить на самый сложный участок линии боевого соприкосновения. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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