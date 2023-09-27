Миротворцы РФ обеспечили доставку свыше 44 тонн гуманитарных грузов населению Карабаха

По данным Минобороны России, в расположении миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российские миротворцы обеспечили доставку более 44 тонн гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Российскими миротворцами обеспечена доставка гуманитарных грузов для мирного населения Карабаха из Агдама. Всего доставлено более 44 тонн продовольствия и медикаментов. В расположении российского миротворческого контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка", - говорится в бюллетене.

В новость внесена правка (19:10 мск) - передается с исправлением в заголовке, верно - 44 тонн.