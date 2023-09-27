МО РФ сообщило, что вооруженные формирования Карабаха сдали 40 единиц артиллерии

По данным ведомства, они также передали девять единиц бронетехники, 13 автомобилей и более 4,3 тыс. единиц стрелкового оружия

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные формирования Нагорного Карабаха сдали девять единиц бронетехники, 13 автомобилей, 40 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов и более 4,3 тыс. единиц стрелкового оружия. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Во исполнение достигнутых договоренностей о прекращении боевых действий вооруженными формированиями Карабаха продолжена сдача вооружения и военной техники под контролем российских миротворцев. На 27 сентября сдано: девять единиц бронетехники, 13 единиц автомобильной техники, пять единиц средств ПВО, 40 единиц орудий полевой артиллерии, РСЗО и минометов, более 4,3 тыс. единиц стрелкового оружия, противотанковых средств и ПЗРК, около 667 тыс. боеприпасов", - отмечается в бюллетене.