Миротворцы РФ не зафиксировали нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

По данным Минобороны России, контингент продолжает поддерживать непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Российский миротворческий контингент не зафиксировал нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также заявили, что вертолетами российского миротворческого контингента осуществлена перевозка 142 местных жителей, пострадавших в результате взрыва резервуара с горюче-смазочными материалами в Степанакерт (Ханкенди), в Сисиан для последующей транспортировки авиацией Армении в Ереван.