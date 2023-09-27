Авиация коалиции США 10 раз за сутки создавала опасные ситуации в Сирии

Как сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в республике контр-адмирал Вадим Кулить, подобными действиями она продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Самолеты и беспилотники международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, за сутки 10 раз создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 10 нарушений тремя парами истребителей F-16, парой истребителей Typhoon и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции", - сказал Кулить.

По его словам, подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

Кроме того, Кулить сообщил, что за прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксирован один обстрел позиций сирийских правительственных войск со стороны террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).