Летчики Ленинградской армии ВВС и ПВО провели учения в Астраханской области

В ходе мероприятия экипажи выполняли пуски авиационных управляемых ракет по целям, находясь на высоте от 7 до 9 тыс. м

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Летчики истребительной авиации Ленинградского объединения ВВС и ПВО Воздушно-космических сил РФ совершили практические пуски ракет по воздушным и наземным целям в рамках учений. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи истребителей Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ совершили практические пуски ракет класса "воздух-воздух", уничтожив мишени, имитирующие самолеты условного противника, на полигоне в Астраханской области", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ рассказали, что предварительно летный состав выполнил перебазирование из пунктов дислокации на оперативные аэродромы, преодолев более 1 500 км. Также экипажами были изучены район проведения полетов и порядок действий в различных нештатных ситуациях. "В ходе практических розыгрышей этапов учения летчикам предстояло обнаружить и захватить мишени, обозначенные светящимися авиационными бомбами, которые в пассивном радиолокационном и тепловом режимах имитируют воздушные цели условного противника", - отметили в оборонном ведомстве.

В ходе мероприятия экипажи выполняли пуски авиационных управляемых ракет по целям, находясь на высоте от 7 до 9 тыс. м, при скорости полета 800 км/ч, уничтожив все цели. "Помимо этого, было отработано практическое бомбометание по наземным целям, обозначающим укрепленные районы и позиции условного противника", - уточнили в Минобороны России.

Всего в мероприятии было задействовано более 10 истребителей, привлечены свыше 150 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава, а также группы обеспечения и управления полетами.