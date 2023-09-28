В Приморье завершился первый этап международных антитеррористических учений

В них принимают участие около 700 военнослужащих

ВЛАДИВОСТОК, 28 сентября. /ТАСС/. Первый этап международных антитеррористических учений воинских формирований вооруженных сил Российской Федерации, стран АСЕАН и партнеров по диалогу "СМОА плюс" завершился в Приморье, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В Приморском крае завершился первый этап совместного международного антитеррористического учения воинских формирований Вооруженных Сил Российской Федерации и вооруженных сил государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу "СМОА плюс". В завершение первого этапа представители органов военного управления воинских формирований государств - участников учения оперативного и тактического уровня определили замысел и выработали решение на проведение антитеррористической операции", - сообщила пресс-служба.

В результате совместной работы представители оборонных ведомств Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, КНР, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин разработали исходную обстановку - действия групп условных террористов, замысел и план предстоящей контртеррористической операции. Также уже налажено взаимодействие между созданными многонациональными группами на пункте управления, уточнены вопросы по видам обеспечения операции.

Среди целей учений - повышение уровня оперативного взаимодействия между странами АСЕАН и их диалоговыми партнерами в области противодействия терроризму, обмен опытом в данной сфере. В учениях принимают участие около 700 военнослужащих. Задействованы самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры и другая военная и специальная техника Восточного военного округа.

"СМОА плюс" - механизм взаимодействия оборонных ведомствами стран АСЕАН и государств - партнеров по диалогу, создан в 2010 году по инициативе вьетнамского председательства АСЕАН.