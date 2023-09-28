Военные ВСУ сдались в плен российским войскам у Работино и Пятихаток

Военнопленные рассказывают, что неподготовленных бойцов командование ВС Украины бросило на убой, сообщили в Минобороны России

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Группа украинских военных у населенных пунктов Работино и Пятихатки на запорожском направлении, где продолжаются безуспешные атаки на позиции российской группировки войск, сдались в плен Вооруженным силам РФ, сообщили ТАСС в Минобороны России.

"На запорожском направлении специальной военной операции продолжаются безуспешные атаки подразделениями ВСУ позиций российской группировки войск в районах населенных пунктов Работино и Пятихатки. <…> Понимая, что возможности боевой техники, поставляемой странами Запада, преувеличены, военнослужащие ВСУ делают выбор сдаться в плен российским военнослужащим, чем бесследно погибнуть на поле боя", - сказали в ведомстве.

Процесс сдачи в плен группы военных ВСУ также запечатлен на кадрах видео ведомства, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Военнопленные рассказывают, что неподготовленных бойцов командование ВСУ бросило на убой. "Дали нам эти немецкие машины, они не ездят, они с 70-х годов. Получается, немцы сбросили всю ненужную технику. Я считаю, что даже советская техника, которая была в хорошем уходе, она на порядок лучше", - говорит военнопленный 82-й десантно-штурмовой бригада ВСУ Дмитрий Станиславчук.

Как сказал военнопленный Игорь Кащук, который проходил подготовку в Великобритании, отношение к украинским военным в плену хорошее. "Хорошо относятся к нам, и в плане кормежки. Я был удивлен. Рассчитываю на обмен, хочу вернуться к родным", - отметил Кащук. Военнопленный Владимир, который проходил подготовку в Германии, говорит, что моральный дух украинских военных упал из-за большого числа потерь.

На запорожском направлении противник потерял уже тысячи военнослужащих в попытках проведения так называемого контрнаступления, добавили в Минобороны.