Миротворцы РФ эвакуировали из Карабаха 258 пострадавших при взрыве топлива

Всего совершено 42 санитарных рейса, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Экипажи вертолетов российских миротворцев завершили эвакуацию жителей Нагорного Карабаха, пострадавших в результате взрыва резервуара с топливом, всего перевезено 258 человек. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Экипажи вертолетов российского миротворческого контингента завершили авиасанитарную эвакуацию мирных жителей Нагорного Карабаха, пострадавших в результате взрыва резервуара с топливом в Степанакерте. Всего совершено 42 санитарных рейса, в ходе которых военными врачами медицинского отряда спецназначения российского миротворческого контингента было эвакуировано 258 человек, в том числе эвакуации подлежали пациенты республиканского медицинского центра Степанакерта, нуждающиеся в медицинской и реанимационной помощи", - сказали в военном ведомстве.

Как уточнил в видео Минобороны летчик-штурман ВКС России, "была осуществлена перевозка гражданских лиц из города Степанакерт в медицинские учреждения Республики Армения".

Миротворцы продолжают выполнение задач на территории Карабаха. Поддерживается непрерывное взаимодействие с Баку и Степанакертом, направленное на недопущение кровопролития, обеспечение безопасности и соблюдение норм гуманитарного права в отношении мирного населения, напомнили в МО РФ.

В расположении контингента находятся 522 мирных жителя, в том числе 293 ребенка, не имеющих возможности вернуться в свои дома. Им оказывается необходимая медпомощь, предоставляется питание.

В понедельник вечером на бензохранилище возле трассы Степанакерт - Аскеран произошел взрыв. Согласно информации, распространенной армянскими СМИ со ссылкой на омбудсмена непризнанного Нагорного Карабаха, по состоянию на 21:00 мск вторника в результате взрыва погибли 68 человек.