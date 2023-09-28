Войска РФ уничтожили пункт боепитания ВСУ на купянском направлении

Общие потери противника составили около роты, сообщил начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Артиллерия группировки войск "Запад" уничтожила пункт боепитания Вооруженных сил Украины и три минометных расчета на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены самоходная установка 2С1 "Гвоздика", три минометных расчета и пункт боепитания в районах Куриловка, Крахмальное, Кисловка и Петропавловка", - сказал Зыбинский.

По его словам, общие потери противника составили около роты. "Группировка противовоздушной обороны огнем вооружения зенитного ракетного комплекса "Тор" уничтожила в районах населенных пунктов Голиково, Новоугольное, Великий Выселок два беспилотных летательных аппарата "Синица" и "Фурия", огнем переносного зенитного ракетного комплекса "Игла" уничтожен беспилотный летательный аппарат "Валькирия", - добавил Зыбинский.

"В полосе обороны 1-й танковой армии огнем артиллерии мотострелкового полка сорвана попытка переброски резервов из состава 25-й воздушно-десантной бригады на передовые позиции в районе Берестовое", - сказал он.

Также Зыбинский сообщил, что на купянском направлении экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолеты штурмовой авиации нанесли 13 ракетно-бомбовых ударов по скоплению вооружения, живой силы и военной техники 14-й и 32-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны в районе населенных пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и балки Оливовский Яр.