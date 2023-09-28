Участники учений "СМОА плюс" разработали план антитеррористической операции

Мероприятия прошли на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие РФ, стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и партнеров по диалогу "СМОА плюс" завершили разработку замысла и плана совместной антитеррористической операции в ходе международных учений в Приморье. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).

"В завершение первого этапа [учений] представители органов военного управления воинских формирований государств - участников учения оперативного и тактического уровня определили замысел и выработали решение на проведение антитеррористической операции", - говорится в сообщении.

Мероприятия прошли на острове Русский в кампусе Дальневосточного федерального университета. "В ходе совместной работы офицеры органов управления вооруженных сил <…> разработали исходную обстановку, замысел и план проведения коалиционной группировкой войск совместной антитеррористической операции по блокированию и ликвидации условных террористов", - сказали в пресс-службе ВВО.

Замысел проведения практических действий коалиционной группировки войск, которые пройдут на полигоне "Сергеевский" в Приморском крае, утвердил руководитель учения - командующий Тихоокеанским флотом адмирал Виктор Лиина. "Целями учения являются укрепление и продвижение регионального взаимодействия в области противодействия терроризму, повышение уровня оперативного взаимодействия между странами АСЕАН и их диалоговыми партнерами в области противодействия терроризму, обмен опытом в области борьбы с терроризмом", - отмечается в сообщении.

Для отработки совместных действий в составе многонациональной группировки войск приглашены оперативные группы и воинские контингенты вооруженных сил Брунея, Вьетнама, Индии, Индонезии, Камбоджи, Китая, Лаоса, Малайзии, Мьянмы, Таиланда и Филиппин. Всего в учениях принимают участие около 700 военнослужащих, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры и другая военная и специальная техника Восточного военного округа.