В ЛНР сообщили о попытке ВСУ под видом сдачи в плен атаковать позиции отряда РФ

Всего ВС Украины отправили на штурм около 35 человек, не менее восьми из них были уничтожены, рассказал командир батальона с позывным Зенит

ЛУГАНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Украинские военные под видом сдачи в плен атаковали позиции казачьего отряда специального назначения Барс-16 "Кубань" в районе Спорного в ЛНР, попытка штурма была отбита - противник потерял не менее восьми солдат, один раненый был взят в плен. Об этом сообщил журналистам командир батальона с позывным Зенит.

"Подойдя к нашим позициям, противник пытался обмануть нас: вышли на наши частоты и сказали, что идут сдаваться. 13 человек. Я подумал, странно, боя как такового не было. Шли с белым флагом, кстати. Первый пошел - на мине подорвался. Я дал команду роте не подпускать их ближе 50 метров и на расстоянии 50 метров скомандовать подползать к нашим позициям по одному. Этот вариант их не устроил, они открыли огонь на поражение, стали бросать гранаты. Мы открыли огонь из стрелкового оружия", - сказал Зенит.

В это же время с другого фланга позиции отряда попыталась взять штурмом еще одна группа Вооруженных сил Украины. Им удалось занять брошенный окоп, но их заметил разведывательный дрон казаков, с которого были наведены минометы. Одна мина попала точно в скопление пехоты противника, уничтожив двоих боевиков. Минометные расчеты продолжили вести обстрел по второй группе, заставив ее отступить.

Всего ВСУ отправили на штурм около 35 человек, не менее восьми из них были уничтожены, отметил Зенит. Командир батальона уточнил, что погибших и пострадавших может быть больше, поскольку по отступавшим также наносились удары из минометов.

Ночью украинские военные направили эвакуационную группу - две машины и один броневик - для того, чтобы вывезти в безопасное место отступивших солдат. Группа была обнаружена разведкой, по ней был также нанесен удар минометами.