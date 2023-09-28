РФ ратифицировала соглашение об обеспечении войск ОДКБ

Стороны будут проводить согласованную военно-техническую политику по обеспечению войск объединения современными однотипными или совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Соглашение было подписано в Душанбе 16 сентября 2021 года. Оно направлено на совершенствование правового регулирования материально-технического и медицинского обеспечения войск ОДКБ.

Из документа следует, что стороны будут проводить согласованную военно-техническую политику по обеспечению войск объединения современными однотипными или совместимыми образцами вооружения, военной и специальной техники. Группировки войск ОДКБ обеспечиваются вооружением, техникой и материальными ресурсами за счет собственных средств стран - участниц объединения, средств, выделяемых в рамках межгосударственных программ, а также за счет помощи, которую эти государства могут оказывать друг другу. Единые подходы к организации такого обеспечения будут определяться Советом министров обороны и Комитетом секретарей советов безопасности ОДКБ.

Соглашение затрагивает и отдельные вопросы медицинского обеспечения войск ОДКБ. Так, предусматривается, что помощь раненым и больным военнослужащим будут оказывать медицинские подразделения оборонных ведомств государств - членов объединения, а в случае их отсутствия - медицинские организации независимо от ведомственной принадлежности.

Как указано в сопроводительных материалах, РФ ратифицирует соглашение с двумя оговорками. Первая - при развертывании войск ОДКБ на территории России оказывать медпомощь военнослужащим будут медицинские организации Минобороны РФ. Вторая - при отсутствии в регионе России медицинских организаций Минобороны, эту помощь будут оказывать медслужбы формирований направляющих сторон ОДКБ.