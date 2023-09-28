Ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" Балтфлота "уничтожили" цели в Балтийском море

В ходе маневров расчеты "Балов" и "Бастионов" отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение погрузки и выгрузки вооружения ракетных комплексов

КАЛИНИНГРАД, 28 сентября. /ТАСС/. Расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Балтийского флота провели в Ленинградской и Калининградской областях учения по нанесению ударов по морским целям и уничтожению корабельных ударных групп "противника" в водах Балтики. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"К выполнению задач учения были привлечены дивизионы береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион" Ленинградской и Балтийской военно-морских баз флота, комплексы разведки морской и воздушной обстановки, более 100 военнослужащих и порядка 15 единиц военной и специальной техники", - рассказали в пресс-службе. Расчеты комплексов провели развертывание военной техники на побережье Балтийского моря и Финского залива, провели подготовку оружия к применению.

"Получив целеуказания, боевые расчеты произвели электронные пуски из ракетных комплексов по отрядам кораблей условного противника. Средства объективного контроля, производившие мониторинг, подтвердили успешное поражение всех мишеней", - отметила пресс-служба.

В ходе маневров расчеты "Балов" и "Бастионов" отработали задачи по проверке работоспособности систем ракет, а также выполнение погрузки и выгрузки вооружения ракетных комплексов.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" обеспечивает защиту побережья протяженностью более 600 км. Время с момента получения приказа на марше до полного развертывания на боевых позициях составляет пять минут, после чего комплекс полностью готов к ведению стрельбы. Позиция комплекса может быть удалена от береговой линии на 200 км.

Особенностью берегового ракетного комплекса "Бал" является его высокая мобильность, быстрая смена позиции и готовность к применению ракетного оружия в короткие сроки. Комплекс "Бал" способен поражать цели на расстоянии до 120 км в любое время суток и при самых неблагоприятных погодных условиях, пусковые установки могут размещаться на скрытых позициях на удалении до 10 км от берега.