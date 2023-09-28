28 сентября, 15:24
Военная операция на Украине

В ДНР сообщили об ударе по позициям ВСУ на Авдеевском коксохимическом заводе

В результате прямых попаданий на территории завода произошло возгорание

ДОНЕЦК, 28 сентября. /ТАСС/. Российские силы нанесли удар по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ), расположенным на территории Авдеевского коксохимического завода.

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"Авиация продолжает оказывать поддержку бойцам Южной группировки войск на авдеевском направлении. В результате точечного огневого поражения авиацией ВКС РФ по Авдеевскому коксохимическому заводу была уничтожена живая сила, а также склады боеприпасов и ГСМ, размещенные на территории предприятия", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции ДНР.

Как следует из видео, опубликованного в Telegram-канале, в результате прямых попаданий на территории завода произошло возгорание. 

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