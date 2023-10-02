Огненный дебют: как показали себя иностранные танки на Украине

Восемь месяцев назад страны Запада объявили о решении поставить Украине танки. Четыре месяца назад мировые СМИ облетели фотографии горящих под Запорожьем немецких Leopard, когда они впервые массово вышли на поле боя специальной военной операции. Теперь к парку немецких, британских и французских тяжелых бронемашин Вооруженных сил Украины (ВСУ) добавились американские танки Abrams. ТАСС подвел промежуточные итоги украинского дебюта западных бронетанковых конструкторских школ

Ждали и готовились

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада "военную помощь без ограничений", включая основные боевые танки (ОБТ), в марте 2022 года, обращаясь к участникам саммита НАТО.

Без малого год руководство стран Североатлантического альянса воздерживалось от поставок Киеву тяжелой техники. При этом социологические опросы показывали, что граждане государств — потенциальных доноров были против передачи танков Украине. Ситуация осложнялась для Киева плачевным состоянием парка ОБТ, находящихся на хранении у западных стран.

Первой о решении передать ВСУ немецкие танки Leopard заявила Польша в январе текущего года, надеясь на поддержку союзников. В том же месяце правительство ФРГ сообщило, что выдаст другим странам разрешение на реэкспорт бронемашин.

Вооруженные силы Российской Федерации отреагировали на новость о возможном появлении немецких танков на украинских полях сражений созданием специальных групп для борьбы с иностранной тяжелой бронетехникой. Танкисты приступили к изучению уязвимых мест зарубежных танков, тактических приемов и особенностей боя с ними. "Наши деды на Т-34 разбили "Тигры", а мы на Т-80 разобьем "Леопарды", — приводило Минобороны РФ слова командира танка Т-80 с позывным Кадет.

Российское Минобороны и частные лица назначили денежные премии за уничтоженные или взятые в качестве трофеев западные танки. К примеру, губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление, согласно которому лицо, захватившее Leopard любой модификации, получит 3 млн рублей. Музыкальный продюсер, основатель рок-группы "Земляне" Владимир Киселев выразил готовность выплатить до 1 млн рублей за уничтоженный немецкий танк. Инициативу поддержали Александр Маршал, Виктория Дайнеко, Денис Майданов, Лариса Долина, певица Слава, Анна Семенович, Любовь Успенская и многие другие артисты.

Пестрая коалиция

В конце февраля 2023 года вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые танки Leopard 2 из обещанных республикой 14 единиц уже находятся на территории Украины. В качестве первой партии тяжелых бронемашин ВСУ рассчитывали получить до 140 танков от 12 государств.

Получает Киев и устаревшие Leopard 1A5 — в феврале кабмин ФРГ одобрил поставку Киеву 178 танков данного типа. В половине случаев у них выявляются различные неисправности. Дошло до того, что Украина отказалась принимать у Германии 10 таких машин из-за их неудовлетворительного состояния.

Великобритания объявила, что отдаст Киеву 14 своих ОБТ Сhallenger 2, еще в середине января, первой из западных стран. В конце марта официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака подтвердила, что бронемашины доставлены получателю. Вместе с танками Лондон передал украинской стороне бронебойные снаряды с сердечниками из обедненного урана.

Франция не решилась подарить Украине свои основные боевые танки Leclerc. Вместо них в середине марта текущего года Киев получил партию французских бронемашин AMX-10RC, снимаемых с вооружения республики. Из-за колесного шасси и наличия башни с орудием калибра 105 мм их называют "колесными танками", хотя машина имеет лишь противопульное бронирование и предназначена в первую очередь для проведения разведки.

Наконец, в конце сентября газета The New York Times со ссылкой на американских чиновников заявила, что на Украину прибыла первая партия танков M1 Abrams, обещанных Соединенными Штатами еще в январе. Количество бронемашин не уточнялось, однако собеседники издания сообщили, что остальные машины будут переданы украинской стороне в течение ближайших месяцев. Всего же Киев ожидает 31 машину данного типа. Как и Великобритания, США заявили о решении передать ВСУ боеприпасы с обедненным ураном.

Особенности западного танкостроения

Танки западного образца отличаются от ОБТ советской конструкторской школы. Иностранные машины крупнее и тяжелее: Leopard 2, которые Польша решила передать Украине, имеют массу порядка 60 т, а Сhallenger 2 с дополнительным бронированием весят до 75 т. Высокая масса, по мнению специалистов, снижает подвижность машин, их общую проходимость, накладывает ограничения на конструкцию мостов, которые ОБТ могут проезжать. Тяжелый поврежденный танк сложнее эвакуировать. Для сравнения — новейший российский Т-90М "Прорыв" весит 52 т.

Другой проблемой для ВСУ является отсутствие современных средств защиты на тех модификациях немецких и британских танков, которыми союзники решили поддержать Украину. Сергей Суворов, эксперт в области бронетанковой техники, кандидат военных наук, полковник запаса, в беседе с ТАСС отмечал, что на танке Leopard 2 в варианте А4 не установлена динамическая защита, противодействующая поражению кумулятивными боеприпасами. "Любой гранатомет, любая ПТУР (противотанковая управляемая ракета — прим. ТАСС) с ним справляется", — поделился он мнением.

Российские ручные гранатометы © Виктор Бодров/ ТАСС

Эксперт заметил, что американские танки M1 Abrams во время конфликта в Персидском заливе неоднократно поражались советскими образцами вооружения, включая устаревшие. "По опыту боевого применения в Ираке они "горели". Было пробитие башни 100-миллиметровым бронебойным тупоголовым снарядом танка Т-55. <...> Были случаи поражения Abrams из автоматических пушек БМП (боевых машин пехоты — прим. ТАСС): как Bradley, так и наших БМП-2", — рассказывал он.

Кроме этого, специалист скептически отнесся к идее передать ВСУ устаревшие танки Leopаrd 1A5. "По защите очень уступает нашим танкам, даже таким, как Т-55М и Т-62М. Кое-что добавлено из электроники и усовершенствована СУО (система управления огнем — прим. ТАСС), но в целом против таких машин, как Т-72, Т-90 и Т-80, может работать только из засад в бортовую и кормовую проекции", — поделился мнением Суворов, добавив, что снимаемый с вооружения немецкий танк может применяться для поддержки пехоты, да и то при отсутствии российских танков и противотанковых средств.

Еще одно отличие западных бронемашин от российских и советских — отсутствие автомата заряжания. Вместо него в экипажи Leopard 2, Сhallenger 2 и M1 Abrams включена дополнительная единица: заряжающий. По мнению Суворова, при интенсивной стрельбе боевая скорострельность таких танков будет снижаться — в отличие от машин с автоматом, который "не устает". К тому же "британец" оснащен пушкой с раздельным заряжанием, в казенник которой нужно сначала дослать снаряд, а затем метательный заряд.

Чем уничтожают западные танки

Массовое использование иностранных танков, по заявлению Минобороны РФ, началось 4 июня в ходе давно обещанного наступления. Уже на следующий день российские войска уничтожили восемь танков Leopard и три французские колесные пушечные машины, о чем отчиталось военное ведомство. Всего же за сутки украинские силы потеряли 79 единиц зарубежной техники.

Танк Leopard © AP Photo/ Mindaugas Kulbis

Суворов высказал мнение, что украинские танки западного образца уничтожались практически всеми образцами вооружений и военной техники, используемыми ВС РФ: минами, артиллерией, армейской авиацией, противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК), ручными гранатометами, дронами-камикадзе, а также российскими танками в ходе танковых дуэлей.

Тысячи минных полей, миллионы выставленных мин сдерживают маневр украинских сил, уничтожают и обездвиживают бронетехнику ВСУ. Об этом рассказывает Минобороны России, бойцы в зоне спецоперации, это подтверждают российские и зарубежные специалисты. Так, в конце сентября на противотанковых минах подорвались два ОБТ Strv 122 — шведские модернизированные Leopard 2A5, а затем их добили дроны-камикадзе.

Барражирующие боеприпасы широко используются для уничтожения западных танков. В июле Минобороны РФ обнародовало кадры, на которых беспилотник (предположительно, "Ланцет") попадает в немецкий Leopard, пытавшийся атаковать позиции ВС РФ. По заявлению российского военного ведомства, машина была уничтожена. В другом описываемом эпизоде немецкий танк данного типа был уничтожен расчетом противотанкового ракетного комплекса (ПТРК).

По данным открытых источников, из ПТРК "Корнет" был уничтожен и британский Сhallenger 2. Это стало первой боевой потерей машины данного типа за все 30 лет его эксплуатации, что подтвердил министр обороны Великобритании Грант Шэппс. Примечательно, что на момент публикации этой статьи сайт Сухопутных войск Соединенного Королевства продолжает утверждать, что ни одной машины не было уничтожено неприятелем, хотя про их поставки на Украину также умалчивает.

Многоцелевой ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" с дальностью поражения целей ракетой с кумулятивной боевой частью до 8 км © Виктор Бодров/ ТАСС

Успешно уничтожают бронетехнику западного образца российские артиллеристы. К примеру, Минобороны РФ сообщило о боевой работе расчета самоходной артустановки "Гиацинт-С" калибра 152 мм, на счету которого немецкие танки Leopard и американские БМП Bradley. Другое сообщение военного ведомства показывает эпизод боя, в котором расчет гаубицы Д-30 подбивает Leopard 2, выслеженный с помощью беспилотника.

Множество иностранных бронемашин уничтожила армейская авиация. Неоднократно публиковались эффектные кадры боевой работы ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28, вооруженных управляемыми ракетами авиационного базирования.

Российские противотанковые управляемые ракеты © Виктор Бодров/ ТАСС

Пример такого боеприпаса — ракета "Вихрь". "Она [ракета], в принципе, может уничтожить любые танки, которые сейчас поставляются Украине западными странами. Это сверхзвуковая ракета с тандемной боевой частью, очень мощная", — выразил в беседе с ТАСС мнение Суворов.

"Ка-52 быстро сделал антирекламу танкам Leopard и другой хваленой технике", — поделился мнением командир вертолета с позывным Мастер.

"Корнет", "Вихрь" и другие современные противотанковые средства Вооруженных сил РФ оснащены тандемной боевой частью, способной поражать бронетехнику, имеющую динамическую защиту (ДЗ). При попадании в цель такой ракеты у нее сначала срабатывает предзаряд, разрушающий ДЗ, а затем основной заряд, пробивающий броню.

Управляемая авиационная ракета "Вихрь" © Виктор Бодров/ ТАСС

В августе Министерство обороны России сообщило, что с июня в ходе боевых действий украинские войска потеряли 1 831 танк и другие боевые бронированные машины, включая 25 танков Leopard и семь французских "колесных танков".

"Превращались в стоячие мишени"

"В большей степени на Украине западные танки губило их бездарное использование: применение танков без должного обеспечения — выходы на минные поля без проделывания проходов в них, без должной разведки и прочее. В результате они превращались в стоячие мишени, которые уничтожались всеми имеющимися средствами", — поделился мнением Суворов в беседе с ТАСС, оценивая опыт боевого применения иностранной техники в зоне спецоперации. По его словам, задачу российским военным облегчило отсутствие у западных танков динамической защиты.

"Большая масса и асфальтоходные башмаки на траках, которые так и не удосужились снять, привели к тому, что танки вязли в грязи, буксовали и снова превращались в мишени", — рассказал полковник запаса.

При этом он предположил недостаточную выучку украинских экипажей, которые тренировали западные страны. "Скорее всего, не очень подготовлены, если смело едут на мины <...> и тут же все встают... Я ни разу не видел ни одного видео, где бы было видно, что украинские танкисты стреляют из западных танков во время боя хоть куда-нибудь", — отметил Суворов.

"Наши ПТС (противотанковые средства — прим. ТАСС) действовали так, как и должны действовать, ведь их в СССР и потом в России разрабатывали как раз для того, чтобы уничтожать все вот эти вражеские танки, которые они и уничтожают на Украине. Они просто подтвердили свою высокую эффективность и то, что создавали их правильно!" — подвел итог эксперт.

Виктор Бодров