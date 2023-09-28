ВКС России 27 сентября нанесли удары по объектам террористов в провинции Идлиб

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, уничтожены производственные цеха и места хранения БПЛА, используемых боевиками для нападений

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) России 27 сентября нанесли удары по объектам террористов в районе населенных пунктов Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб. Об этом сообщил в ходе брифинга заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"27 сентября ВКС России нанесены удары по объектам террористов в районе населенных пунктов Халлуба и Эль-Анкави в провинции Идлиб. Уничтожены производственные цеха и места хранения беспилотных летательных аппаратов, используемых боевиками для нападений на позиции сирийских правительственных сил и мирное население, а также подземные укрытия террористов", - заявил Кулить.

По его данным, в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей Typhoon, двумя парами истребителей Rafale, самолетом радиотехнической разведки и наблюдения MC-12W и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции.

По информации контр-адмирала, всего за сутки со стороны коалиции зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.