В ЛНР сообщили, что отряд Барс-16 выбил ВСУ из крупного опорного пункта в районе Спорного

Группа из 12 человек выдвинулась к опорному пункту и вступила в стрелковый бой, рассказал командир разведгруппы отряда с позывным Шатун

ЛУГАНСК, 29 сентября. /ТАСС/. Добровольцы из казачьего отряда специального назначения Барс-16 "Кубань" обнаружили в районе Спорного батальонный опорный пункт ВСУ и нанесли по нему массированный удар артиллерией и стрелковым оружием. Уничтожена натовская радиолокационная станция, противник выбит с опорного пункта, сообщил журналистам командир разведгруппы отряда с позывным Шатун.

"Мы придвинулись к опорнику. Птица (дрон - прим. ТАСС) корректировала, начали работать с АГС, потом увидели движение, и подтянулась наша минометка. Миномет начал отрабатывать, они подумали, что накат (штурм - прим. ТАСС) идет, начали резервы подтаскивать, мы подключили [крупнокалиберный пулемет] ДШК, резерв начал откатываться назад. Также работали снайперы, гранатометы, пулеметы, в отдельные моменты стрелковый бой проходил на дистанции 200 метров. С опорника мы их выбили, также уничтожили РЛС", - сказал Шатун.

Он пояснил, что его группа из 12 человек выдвинулась непосредственно к опорному пункту и вступила в стрелковый бой. Разведчиков прикрывала артиллерия, бойцы первой роты батальона со своих позиций и смежные подразделения. В какой-то момент противник начал отвечать разведчикам кассетными снарядами, после чего гаубицы союзников ответным огнем подавили артиллерию ВСУ.

Командир батальона с позывным Зенит пояснил, что опорный пункт был батальонного уровня и находился на второй линии обороны противника. Его особенность была в том, что именно на нем находилась натовская РЛС, предположительно, канадская, которая была уничтожена, и станция контрбатарейной борьбы. Опорный пункт был обнаружен разведгруппой Шатуна, после чего и началось планирование операции, на которое потребовалось несколько дней.

Зенит отметил, что украинские военные вели себя достаточно расслабленно на опорном пункте - не маскировали позиции, открыто по ним передвигались, что говорит о том, что они не ожидали нападения.