Источник сообщил о применении спецназом РФ в зоне СВО робота-антиснайпера "Сосна-Н"

Комплекс представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, круглосуточно сканирующую пространство вокруг себя и находящую любые оптические устройства, которые ведут встречное наблюдение или прицеливание

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российские подразделения спецназначения применили в ходе спецоперации новейший роботизированный обнаружитель снайперов "Сосна-Н", сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Партия антиснайперских комплексов "Сосна-Н" была закуплена для спецподразделений и прошла успешную апробацию в зоне СВО", - сказал собеседник агентства.

Комплекс "Сосна-Н" представляет собой автоматическую дистанционно управляемую лазерно-оптическую установку, способную в круглосуточном режиме сканировать пространство вокруг себя и обнаруживать любые оптические устройства, ведущие встречное наблюдение или прицеливание, - будь то прицел снайперской винтовки, бинокль или прицельный комплекс противотанковой управляемой ракетной системы. Изделие может работать на дистанциях до 3 тыс. м, дальность подавления достигает 2 тыс. м. Масса прибора - всего 4,6 кг, а сенсорный переносной планшет управления весит около 1,1 кг.

"Сосна-Н" не только способна подавать сигнал тревоги и отмечать место обнаружения снайпера, но и ставить ему визуальную помеху с помощью направленного лазерного излучения. Впервые разработку продемонстрировали в ходе форума "Армия-2021".