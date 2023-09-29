29 сентября, 02:01
Военная операция на Украине

В МО РФ сообщили, что ВСУ потеряли более 50 штурмовиков у Серебрянского лесничества

Уничтожена боевая машина пехоты, добавил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ нанесли удар по штурмовым отрядам нацгвардии и Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Серебрянского лесничества, противник потерял более 50 военнослужащих. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.

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"На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, уничтожена боевая машина пехоты", - сказал Савчук.

По его данным, средствами противовоздушной обороны группировки сбит беспилотный летательный аппарат ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 артиллерийских расчетов противника, поражен 122 мм миномет. 

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