29 сентября, 02:09
Военная операция на Украине

Сальдо заявил об отсутствии для ВСУ предпосылок захвата плацдарма на левом берегу Днепра

По словам губернатора Херсонской области, российские военные подавляют огневые точки противника, уничтожают склады, боевые позиции и места дислокации личного состава

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток высадиться с лодок на острова в дельте Днепра и на отдельные участки на левом берегу в Херсонской области, хотя предпосылок создания плацдарма нет, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

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"Продолжаются боевые действия в дельте Днепра. Противник пытается высаживать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) с лодок на острова и отдельные участки левого берега, наши военные уничтожают врага. Ни о каких плацдармах противника, даже о предпосылках для их создания речи нет", - сказал Сальдо.

По его словам, оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения принципиально не изменилась за последнее время. "Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру левого берега, использовать беспилотники-бомбардировщики и беспилотники-камикадзе. Наши военные подавляют его огневые точки, громят склады, боевые позиции и места дислокации личного состава. Российские операторы беспилотников не уступают врагу в активности боевых действий, но работают прицельно по военным объектам", - отметил Сальдо.

В Минобороны 23 сентября сообщили, что на херсонском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. Были уничтожены до 445 украинских военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, пресечена деятельность 8 ДРГ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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