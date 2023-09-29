Сальдо заявил об отсутствии для ВСУ предпосылок захвата плацдарма на левом берегу Днепра

По словам губернатора Херсонской области, российские военные подавляют огневые точки противника, уничтожают склады, боевые позиции и места дислокации личного состава

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не оставляют попыток высадиться с лодок на острова в дельте Днепра и на отдельные участки на левом берегу в Херсонской области, хотя предпосылок создания плацдарма нет, сообщил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"Продолжаются боевые действия в дельте Днепра. Противник пытается высаживать диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) с лодок на острова и отдельные участки левого берега, наши военные уничтожают врага. Ни о каких плацдармах противника, даже о предпосылках для их создания речи нет", - сказал Сальдо.

По его словам, оперативная обстановка на линии боевого соприкосновения принципиально не изменилась за последнее время. "Враг продолжает обстреливать гражданскую инфраструктуру левого берега, использовать беспилотники-бомбардировщики и беспилотники-камикадзе. Наши военные подавляют его огневые точки, громят склады, боевые позиции и места дислокации личного состава. Российские операторы беспилотников не уступают врагу в активности боевых действий, но работают прицельно по военным объектам", - отметил Сальдо.

В Минобороны 23 сентября сообщили, что на херсонском направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки по захвату плацдармов на островах и левом берегу Днепра. Были уничтожены до 445 украинских военнослужащих, 9 боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 11 орудий полевой артиллерии, пресечена деятельность 8 ДРГ.