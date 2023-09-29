Бойцы сахалинского соединения группировки "Восток" получили медали "За храбрость"

Госнаграды также вручили военнослужащим 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие сахалинского соединения группировки войск "Восток" получили медали "За храбрость" различных степеней. Они проявили мужество и героизм при отражении атак ВСУ на угледарском направлении, сообщило Минобороны РФ.

"Медалей "За храбрость" удостоены бойцы сахалинского соединения группировки войск "Восток", которые проявили мужество и героизм при отражении атак подразделений ВСУ на одном из самых сложных - угледарском направлении", - сообщили в министерстве. Кроме того, государственные награды вручены военнослужащим 68-го армейского корпуса Восточного военного округа, которые отличились "в ходе выполнения боевых задач на южнодонецком направлении".

В ведомстве отметили, что госнаграды военнослужащим вручил заместитель командующего группировкой войск "Восток" по военно-политической работе генерал-майор Роман Греков непосредственно на передовой.

Президент России Владимир Путин постановил учредить новую государственную награду - медаль "За храбрость" двух степеней - в марте этого года.