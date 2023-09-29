В Приморье завершилась активная фаза международных учений "СМОА плюс"

Как сообщили в Восточном военном округе, в учениях участвовали военнослужащие Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы и России

ВЛАДИВОСТОК, 29 сентября. /ТАСС/. Активная фаза международных совместных антитеррористических учений "СМОА плюс" завершилась в Приморском крае, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"В Приморье завершилась активная фаза совместного международного антитеррористического учения воинских формирований Вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил государств - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и партнеров по диалогу "СМОА плюс". На этом этапе воинские контингенты стран в составе многонациональной группировки войск отработали совместные практические действия в ходе проведения антитеррористической операции на полигоне Восточного военного округа "Сергеевский", - говорится в сообщении.

В частности, по замыслу учений условные террористы - незаконное вооруженное формирование (НВФ) - заняли три населенных пункта. Сводные мотострелковые подразделения, состоящие из военнослужащих Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы и России, осуществили блокирование НВФ и выдвинули требование сложить оружие и сдаться. Террористы, занявшие населенный пункт, ответили отказом.

"Штурмовые группы при поддержке танковых подразделений на Т-80БВМ, расчетов 120-мм минометных комплексов "Сани" и беспилотных летательных аппаратов, экипажей вертолетов Ка-52 "Аллигатор" провели зачистку, блокирование и уничтожение заранее подготовленных опорных пунктов условных террористов. Помимо этого, в целях недопущения подхода резервов условного противника экипажи вертолетов Ка-52 "Аллигатор" и самолетов Су-25 "Грач" нанесли удары неуправляемыми авиационными ракетами и бомбами по колоннам и скоплениям живой силы неприятеля, обеспечив высадку десантно-штурмовых подразделений Индии и России из транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе отметили, что личный состав подразделений ВВО, привлекаемый к учениям, участвовал в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и получил боевой опыт, которым в ходе слаживания активно делился с военнослужащими государств "СМОА плюс". Для отработки совместных действий в составе многонациональной группировки войск приглашены оперативные группы и воинские контингенты Вооруженных сил Государства Бруней-Даруссалам, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Индия, Республики Индонезия, Королевства Камбоджа, Китайской Народной Республики, Лаосской Народно-Демократической Республики, Малайзии, Республики Союз Мьянма, Королевства Таиланд и Республики Филиппины.

В учениях задействованы около 700 военнослужащих, самолеты штурмовой авиации, вертолеты армейской авиации, беспилотные летательные аппараты, танки, бронетранспортеры и другая военная и специальная техника Восточного военного округа.