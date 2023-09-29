Путин заявил, что социальные гарантии для всех участников СВО должны быть одинаковыми

Президент России отметил, что для этого создан фонд "Защитники Отечества"

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Социальные гарантии для всех участников СВО - добровольцев и кадровых военных - должны быть одинаковыми, указал президент РФ Владимир Путин на встрече с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке, входившим в руководство группы "Вагнер" Андреем Трошевым.

"Хотел бы с вами поговорить и о вопросах социального характера. Вы поддерживаете отношения со своими боевыми товарищами, с которыми вы воевали вместе, и сейчас еще продолжаете выполнять эти боевые задачи", - обратился к Трошеву Путин. "У нас создан фонд "Защитники Отечества", и я много раз говорил и хочу еще раз подчеркнуть: вне зависимости от статуса человека, который выполняет или выполнял боевые задачи, социальные гарантии для всех должны быть абсолютно одинаковыми. Для страны, для Родины безразлично, в каком статусе человек воевал и защищал Отечество", - подчеркнул президент.

Путин передал слово Евкурову, предложив доложить, как в целом идет эта работа. В деталях же об этом президент попросил рассказать Трошева.