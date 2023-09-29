29 сентября, 05:06,
обновлено 29 сентября, 05:21
Военная операция на Украине

Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым формирование добровольческих подразделений

Кадры встречи Владимира Путина с Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым
© Kremlin.ru

Встреча с замминистра обороны и полковником в отставке, входившим в руководство группы "Вагнер", прошла 28 сентября в Кремле

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудил с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым, входившим в руководство группы "Вагнер", формирование добровольческих подразделений. Встреча прошла накануне вечером в Кремле.

"Андрей Николаевич, я хотел бы нашу встречу начать с разговора именно с вами. На последней встрече мы говорили о том, что вы займетесь формированием добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего, конечно, в зоне специальной военной операции", - обратился к Трошеву Путин.

Глава государства напомнил, что и сам Трошев "более года воевал в таком подразделении". "Знаете, что это такое, как это делается, знаете о вопросах, которые нужно заблаговременно решать, чтобы боевая работа шла наилучшим и самым успешным образом", - добавил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичЕвкуров, Юнус-Бек БаматгиреевичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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