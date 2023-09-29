29 сентября, 05:27
Военная операция на Украине

В Купянске сообщили о повреждении объекта инфрастуктуры из-за взрыва

Глава военной администрации региона Олег Синегубов при этом не уточнил, какой конкретно объект оказался поврежден

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Объект инфраструктуры в Купянске Харьковской области на востоке Украины в четверг получил повреждения в результате взрыва. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

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"В городе Купянске <...> поврежден инфраструктурный объект", - написал он в своем Telegram-канале. При этом Синегубов не уточнил, какой конкретно объект оказался поврежден.

Ранее в Минобороны России сообщили, что авиация и артиллерия западной группировки Вооруженных сил РФ на купянском направлении поразили живую силу и технику трех бригад Вооруженных сил Украины, уничтожено до 50 украинских военнослужащих. 

Теги:
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