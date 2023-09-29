В России весной для прохождения военной службы призвали 147 тыс. человек

Как сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский, всего за весеннюю призывную кампанию судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами перевезено более 120 тыс. человек

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военные комиссариаты призвали в ходе весенней кампании 2023 года и направили в воинские части 147 тыс. человек для прохождения военной службы. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Задание на призыв, установленное указом президента Российской Федерации, выполнено своевременно и в полном объеме. Для прохождения военной службы в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования призвано 147 тыс. человек", - сказал Цимлянский в ходе брифинга, на котором он подвел итоги весеннего призыва.

Всего за весеннюю призывную кампанию судами гражданской и военной авиации, воинскими эшелонами и пассажирскими поездами было перевезено более 120 тыс. человек. Цимлянский уточнил, что для отправки молодого пополнения в воинские части было задействовано свыше 150 рейсов гражданской авиации, 14 рейсов военно-транспортной авиации и 9 воинских эшелонов. Всех призывников в пути обеспечили рационами питания, а если дорога занимала более трех суток, то для них было организовано трехразовое питание в вагонах-ресторанах.

Представитель Генштаба отметил, что наиболее организованно мероприятия призыва на военную службу прошли в Бурятии, Башкортостане, Чечне, Забайкальском крае, Архангельской, Белгородской, Брянской, Омской, Свердловской областях и в Москве.

"В ходе призыва и отправок граждан на военную службу происшествий не допущено", - подчеркнул Цимлянский.

Традиционно осенний призыв начинается 1 октября после указа президента, который издается в конце сентября. Набор в ВС РФ обычно организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). В прошлом году осенняя призывная кампания стартовала на месяц позже обычного из-за загруженности военкоматов мероприятиями частичной мобилизации.