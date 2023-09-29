Призыв на военную службу пройдет с 1 октября во всех регионах

Впервые призыв пройдет и в новых регионах, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Осенний призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации, в том числе в новых регионах. В отдельных районах Крайнего Севера он начнется с 1 ноября, сообщил в ходе брифинга заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Осенний призыв будет проходить с 1 октября во всех субъектах Российской Федерации. Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Это в первую очередь связано с климатическими особенностями указанных территорий", - сказал Цимлянский.

По его словам, начало отправления призывников со сборных пунктов запланировано с 16 октября. "Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев", - подчеркнул Цимлянский.

Вопрос призыва на военную службу в новых регионах урегулирован федеральным конституционным законом о принятии в состав РФ. Согласно его положению, призыв россиян, проживающих в новых регионах, будет проводиться с 2023 года. Призыва на военную службу в прошлом году и весной 2023-го в этих субъектах не было. Как сообщал ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, призыв из этих регионов "не будет осуществляться до особого распоряжения".