МО РФ: призывников не будут направлять в новые регионы для участия в спецоперации

В министерстве отметили, что всех призывников в ходе осенней кампании направят на службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований на территории России

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие по призыву не будут направляться для участия в спецоперации либо в пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский.

Он отметил, что всех призывников в ходе осенней кампании направят на службу в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований на территории России.

"В пункты дислокации подразделений Вооруженных сил РФ в новых регионах Российской Федерации: Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут", - подчеркнул он в ходе брифинга по теме начала с 1 октября призыва граждан на военную службу.

Традиционно осенний призыв начинается с 1 октября после указа президента, который издается в конце сентября. Набор в ВС РФ обычно организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). В прошлом году осенняя призывная кампания стартовала на месяц позже обычного из-за загруженности военкоматов мероприятиями частичной мобилизации.