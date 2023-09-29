МО РФ сообщило, что треть призывников направят для получения военно-учетных специальностей

Кроме того, призывниками будут комплектоваться научно-производственные подразделения, внедряющие в производство передовые идеи и прорывные технологии в интересах обороны государства, и спортивные роты, в которых созданы условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Треть призывников в ходе осенней призывной кампании направят в учебные соединения и воинские части для освоения современной военной техники и получения военно-учетных специальностей. Об этом сообщил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский.

"Треть из них будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании обучения в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска", - сообщил он в ходе брифинга по теме начала с 1 октября призыва граждан на военную службу.

Замначальника управления отметил, что продолжится формирование научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов и родов войск. Кроме того, призывниками будут комплектоваться научно-производственные подразделения, внедряющие в производство передовые идеи и прорывные технологии в интересах обороны государства, и спортивные роты, в которых созданы условия для подготовки наиболее перспективных спортсменов.

Цимлянский добавил, что с требованиями к кандидатам в эти подразделения, а также информацией по вопросам призыва и прохождения военной службы можно ознакомиться на официальном сайте Минобороны РФ. Он напомнил, что через раздел "Контакты" можно обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Традиционно осенний призыв начинается с 1 октября после указа президента, который издается в конце сентября. Набор в ВС РФ обычно организуется дважды в год - с 1 апреля по 15 июля (весенний призыв) и с 1 октября по 31 декабря (осенний призыв). В прошлом году осенняя призывная кампания стартовала на месяц позже обычного из-за загруженности военкоматов мероприятиями частичной мобилизации.