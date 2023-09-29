29 сентября, 06:56
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили об уничтожении до 20 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр

Российские силы также уничтожили четыре лодки, добавил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Силы РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе острова Антоновский, уничтожены четыре лодки и до 20 военнослужащих, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ. [Уничтожена] гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - пять военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести", - сказал он. 

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