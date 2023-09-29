На Херсонщине сообщили об уничтожении до 20 военных ВСУ при попытке форсировать Днепр

Российские силы также уничтожили четыре лодки, добавил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Силы РФ пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр в районе острова Антоновский, уничтожены четыре лодки и до 20 военнослужащих, сообщил журналистам представитель оперативных служб региона.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении пресечена попытка ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) форсирования реки Днепр в районе острова Антоновский, в результате огневого поражения уничтожены четыре лодки и до 20 боевиков ВСУ. [Уничтожена] гаубица Д-30 с боекомплектом, потери - пять военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения различной степени тяжести", - сказал он.