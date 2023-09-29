На Херсонщине сообщили об уничтожении украинской ДРГ при подготовке к форсированию Днепра

Группа состояла из четырех человек, уточнил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена при подготовке к форсированию Днепра около населенного пункта Николаевка, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении в районе населенного пункта Николаевка вскрыта подготовка к форсированию реки Днепр диверсионно-разведывательной группой ВСУ в количестве четырех человек, в результате огневого поражения группа уничтожена полностью", - сказал он.