29 сентября, 06:59
Военная операция на Украине

На Херсонщине сообщили об уничтожении украинской ДРГ при подготовке к форсированию Днепра

Группа состояла из четырех человек, уточнил представитель оперативных служб региона

ГЕНИЧЕСК, 29 сентября. /ТАСС/. Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена при подготовке к форсированию Днепра около населенного пункта Николаевка, сообщил журналистам представитель оперативных служб Херсонской области.

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"В результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на каховском направлении в районе населенного пункта Николаевка вскрыта подготовка к форсированию реки Днепр диверсионно-разведывательной группой ВСУ в количестве четырех человек, в результате огневого поражения группа уничтожена полностью", - сказал он. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеХерсонская область
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