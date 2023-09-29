Делегации из СНГ прибыли для участия в заседании Совета глав МО по военному сотрудничеству

В Тулу прибыли делегации оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Делегации восьми стран Содружества Независимых Государств (СНГ) прибыли в Тулу, где в пятницу пройдет заседание Совета министров обороны государств - участников СНГ по вопросам военного и военно-технического сотрудничества, сообщает Министерство обороны РФ.

"Главы делегаций оборонных ведомств из восьми стран прибыли в Тулу для участия в заседании Совета министров обороны государств - участников Содружества Независимых Государств. В ходе заседания они обсудят комплекс вопросов военного и военно-технического сотрудничества, представляющих взаимный интерес. Также состоится обмен мнениями о складывающейся военно-политической обстановке в мире", - сказано в сообщении.

В Тулу прибыли делегации оборонных ведомств России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Перед началом заседания руководители делегаций возложили цветы к мемориальному комплексу "Три штыка" на площади Победы. Они почтили память воинов, погибших в ходе Великой Отечественной войны, минутой молчания. Церемония завершилась торжественным маршем роты Почетного караула.