Военнослужащие ЦВО совершенствуют боевую выучку на полигонах в тыловых районах СВО

В программу подготовки подразделений входит выполнение упражнений по вождению служебных автомобилей в различных условиях на разных типах рельефа местности, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие военной полиции Центрального военного округа (ЦВО) совершенствуют навыки по ведению боевых действий в городской застройке и борьбе с диверсионно-разведывательными группами (ДРГ) противника на территориях, освобожденных в ходе специальной военной операции. Подготовка проходит на полигонах в тыловых районах, сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"Подготовка проходит на полигонах в тыловых районах зоны проведения СВО, где военнослужащие изучают тактику ведения боя, проходят курс по тактической медицине и применению беспилотных летательных аппаратов. Также в составе подразделения военнослужащие военной полиции отрабатывают комплекс мер по противодействию и задержанию нарушителей правопорядка, пытающихся прорваться на автомобилях через установленные блокпосты", - сказали в ведомстве.

В программу подготовки подразделений входит выполнение упражнений по вождению служебных автомобилей в различных условиях на разных типах рельефа местности.

"Данные занятия позволяют личному составу с гордостью выполнять поставленные задачи", - отметил командир сводного взвода военной полиции ЦВО с позывным Сатурн.

Как уточнили в Минобороны, в ходе выполнения спецзадач на освобожденных территориях военные полицейские круглосуточно находятся на боевом дежурстве для исключения проникновения ДРГ Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также поддержания правопорядка в населенных пунктах и контроля за движением на дорогах общего пользования.