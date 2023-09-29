Шойгу заявил, что обстановка в мире обязывает страны СНГ иметь сильные вооруженные силы

Речь идет о силах, способных быстро реагировать на возникающие угрозы, уточнил глава Минобороны РФ

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Военно-политическая обстановка в мире обязывает страны - участницы Содружества Независимых Государств (СНГ) иметь сильные вооруженные силы, способные быстро реагировать на возникающие угрозы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны СНГ в пятницу.

"Сегодня мы дадим старт совместной подготовке к празднованию 80-летия Победы наших народов в Великой Отечественной войне, уроки которой до сих пор остаются актуальными. И главный среди них - необходимость иметь хорошо оснащенные и обученные вооруженные силы, готовые адекватно реагировать на вызовы и угрозы. Современная военно-политическая обстановка в мире к этому обязывает", - сказал Шойгу.

Он предложил в ходе работы "обсудить глобальную повестку дня, задачи сотрудничества <...> оборонных ведомств, способы расширения взаимодействия, укрепления его традиционных направлений и поиска новых".