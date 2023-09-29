Генсек СНГ заявил, что военное сотрудничество станет приоритетом Содружества в 2024 году

В следующем году в организации будет председательствовать Россия

ТУЛА, 29 сентября. /ТАСС/. Военному и военно-техническому сотрудничеству будет уделено особое внимание во время председательства России в СНГ, которое перейдет к ней от Киргизии в следующем году, заявил генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"В следующем году председательство в Содружестве Независимых Государств перейдет к Российской Федерации. В настоящее время завершается подготовка концепции председательства в 2024 году и плана мероприятий по ее реализации. Убежден, что в рамках российского председательства особое внимание будет уделено военному и военно-техническому сотрудничеству, военно-профессиональной подготовке и патриотическому воспитанию на основе ранее принятых основополагающих концепций и соглашений", - сказал он на заседании Совета министров обороны государств - участников СНГ.

При этом Лебедев отметил, что новые вызовы и угрозы требуют максимального использования интеграционного потенциала СНГ. "Учитывая негативный и стремительный фон развития событий, важно сохранить единство государств - участников Содружества в отстаивании общих интересов и готовность принятия упреждающих мер, в том числе в сфере военной самодостаточности. Стремление действовать в соответствии с запросами времени, насыщенный разноплановый характер работы совета наглядно отражает повестка дня сегодняшнего заседания", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь Содружества выразил убеждение, что "по всем обсуждаемым вопросам будут приняты согласованные решения, которые позволят Совету министров обороны и далее выполнять ключевую роль в обеспечении безопасности на пространстве СНГ".